Prefeitura de Americana vai pagar acréscimo para 452 servidores da Educação referente a 2017

A Prefeitura de Americana publicou nesta terça-feira um decreto que autoriza o pagamento previsto no plano de carreira para 452 integrantes do quadro do magistério público municipal referente ao ano de 2017.

O benefício deixou de ser aplicado em 2016. O valor corresponde a promoção conquistada pelos servidores dentro do Plano de Carreira e Salários instituído pela lei municipal 4.668, de 4 de julho de 2008.

Secretário de Educação, Vinicius Ghizini explicou que funcionários têm direito à bonificação em função de suas qualificações – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

Secretário de Educação do município, Vinicius Ghizini explica que pela legislação os servidores da Educação têm direito a uma progressão na carreira a cada ano de acordo com suas qualificações, com cursos que fizeram.

“O pagamento, no entanto, foi suspenso em 2015 por conta da calamidade financeira do município. Agora estamos retomando. Já pagamos 2016 e publicamos 2017”, afirma.

O acréscimo na remuneração é equivalente a 1% podendo chegar a 10% se o servidor fizer outra graduação. Os valores variam de R$ 25 a R$ 40 e beneficiam professores, diretores e pedagogos.

Em entrevista ao LIBERAL neste ano, a diretora do SSPM (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Patricia Oliva Cavicchioli, explicou que a partir do ano de 2016 as avaliações dos profissionais continuaram, mas as progressões deixaram de ser pagas. Por conta dessa suspensão do pagamento, cerca de 400 servidores entraram na Justiça para ter acesso ao benefício.

Trecho do decreto desta terça-feira diz que fica suspenso, até o trânsito em julgado, o pagamento do acréscimo de que trata o plano de carreira do magistério público municipal aos servidores que ingressaram com ação judicial.

A rede municipal tem aproximadamente 930 profissionais do magistério, entre professores, pedagogos e diretores. O LIBERAL questionou a prefeitura sobre o impacto do pagamento dos acréscimos na folha, mas a administração disse que não tinha como responder nesta terça-feira.