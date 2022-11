Prefeitura de Americana vai negociar até R$ 6,3 mi em precatórios trabalhistas

A Prefeitura de Americana tem R$ 6,3 milhões à disposição para os acordos de conciliação com os titulares de créditos de precatórios trabalhistas. Os credores foram convocados pela administração na última quinta-feira, por meio de publicação no Diário Oficial do município.

Ao todo, há 1.346 processos aptos a negociação, conforme a Secretaria de Fazenda informou ao LIBERAL. A dívida total está estimada em R$ 134 milhões.

Os credores interessados em fazer acordo precisam formalizar proposta até 22 de dezembro e aceitar um desconto de 40% sobre o valor negociado. A quantia total a ser paga pelo Executivo, no entanto, não pode ultrapassar o teto de R$ 6,3 milhões.

“Lembrando que será observada a ordem cronológica de processos definida no Mapa de Precatórios”, comunicou a secretaria.

Essa é a primeira vez em que a prefeitura abre a possibilidade de conciliação quanto aos precatórios trabalhistas.

CÍVEIS. A administração municipal já havia realizado, neste semestre e também em 2021, acordos com titulares de créditos cíveis.

Na ação deste ano, o Executivo recebeu 22 propostas de conciliação, relacionadas a dívidas que somavam pelo menos R$ 7 milhões. Com o deságio de 40%, a prefeitura prevê uma economia de R$ 2,8 milhões. No ano passado, a administração economizou R$ 918 mil após negociar com credores que, somados, tinham R$ 2,3 milhões a receber.

As dívidas com precatórios são provenientes de ações judiciais e precisam ser quitadas dentro de um prazo de oito anos a partir da geração do débito.