Projeto contempla a instalação de quiosques, arquibancada, escorregador no talude e parque infantil, entre outras estruturas

Praça José Leite de Camargo, na orla da Praia Azul - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A Prefeitura de Americana vai investir R$ 1,3 milhão na revitalização da Praça José Leite de Camargo, na orla da Praia Azul.

O projeto contempla a instalação de diferentes estruturas, inclusive três quiosques padronizados na cor preta, todos com banheiro adaptado para pessoas com deficiência e área de consumação.

Serão contêineres de 6,44 por 2,44 metros, com 2,90 metros de altura. As pessoas poderão consumir os alimentos no lado de fora, em espaço coberto.

Haverá, ainda, a implantação de uma arquibancada de concreto com três pisos ao lado do palco, escorregador no talude, parque infantil, bancos de concreto, bicicletário, deck de madeira ecológica, lixeiras, bebedouro, piso tátil, corrimão e iluminação de LED, entre outras estruturas.

Parte da calçada também será alargada, e o palco ganhará uma cobertura metálica. Todas as informações constam no edital da licitação que determinará a empresa responsável pela reforma.

O edital e o projeto de revitalização foram publicados pela prefeitura em seu site na última quarta-feira. Os interessados em participar do processo licitatório deverão formalizar suas propostas no dia 11 de outubro.

No projeto, a prefeitura informa que, futuramente, fará intervenções em toda a extensão da orla, assim como em outros pontos próximos, como a Praça Antonio Piva.