Prefeitura de Americana vai contratar Unicamp para preparar professores

Professora Juliana (PT) destacou a política pública para primeira infância

A Câmara de Americana aprovou na última terça-feira, em primeira discussão, um projeto de lei que permitirá à prefeitura contratar a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) para capacitação de professores da educação infantil, na rede municipal. A proposta prevê a abertura de um crédito adicional de R$ 281 mil para essa finalidade.

Na exposição de motivos, o Executivo diz que o acordo com a universidade incluirá os serviços de assessoria institucional no projeto educativo; formação continuada para os professores; elaboração de registro e documentação pedagógica; implantação, monitoramento e avaliação dos processos de aprendizagem na escola da infância; e assessoria para o Papi (Programa Americana pela Primeira Infância), colaborando com a elaboração da política pública para a primeira infância no município.

A propositura entrou na pauta da sessão em regime de urgência e foi aprovada por unanimidade. “Isso é muito importante para as nossas crianças. Quanto mais capacitação aos nossos professores, mais educação teremos na nossa cidade”, disse o vereador Juninho Dias (MDB).

Professora Juliana (PT) destacou a importância da política pública para a primeira infância.

“Precisa ser feita a partir de um amplo processo de diagnóstico, de diálogo com as várias secretarias, porque a gente está falando de primeira infância. Então, não é só a questão da educação. E precisa compor uma escuta muito bem realizada com as próprias crianças.”

O texto ainda precisa passar por mais uma votação na Casa antes de ir para a sanção do prefeito Chico Sardelli (PV).

Atualmente, a rede municipal tem 6.164 alunos de creche e pré-escola (Educação Infantil), 581 professores de educação infantil e 38 escolas de educação infantil, entre casas da criança, creches e EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil).