Prefeitura de Americana vai contratar serviços de neuropediatria para Núcleo de Especialidades

A Prefeitura de Americana irá contratar uma empresa para prestar serviços de neuropediatria para o Núcleo de Especialidades, inaugurado em junho deste ano e que fica em um prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O investimento previsto é de R$ 462,6 mil e o vínculo terá duração de um ano, com possibilidade de prorrogação.

Contratação é necessária para que o atendimento no núcleo consiga abranger todas as áreas clínicas da neuropediatria – Foto: Leonardo Matos/Liberal

A licitação foi aberta na última quinta (25) e a abertura das propostas e a escolha do fornecedor estão agendadas para 9 de agosto.

De acordo com a administração, a contratação é necessária para que o atendimento no núcleo consiga abranger todas as áreas clínicas da neuropediatria, bem como para resolver uma fila de 798 crianças.

O município não tem possibilidade de preencher essas vagas por meio de concurso público, já que o último certame realizado em janeiro de 2023 apenas previa cargos de pediatra e neurologista, que são especialidades diferentes.

Na licitação, a prefeitura determina que a empresa terá de fornecer os médicos por 1.080 horas por mês de forma presencial, bem como outras 1.080 horas por mês no formato de telemedicina.

O profissional será responsável por atender pacientes desde o período neonatal até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele deverá fazer consultas, exames, diagnósticos e acompanhamentos.

Objetivo

“O resultado pretendido é garantir o melhor atendimento ao munícipe que necessitar dos serviços, com equipamentos de ponta e profissionais especialistas, além de garantir o acesso desta fila de espera de 798 crianças ao profissional para que possa finalmente realizar diagnósticos e viabilizar o tratamento”, justificou o Executivo.

Após questionamento do LIBERAL, a administração informou que essa é a única especialidade que necessita de contratação para o núcleo, já que as demais vêm sendo supridas por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas), do qual Americana faz parte desde 2021.

Por mês, a unidade realiza em média 6 mil atendimentos – considerando todas as especialidades -, sendo que as consultas com maior procura são para cardiologia e neurologia.