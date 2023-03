Prefeitura de Americana vai construir nova UBS no Parque da Liberdade

Antigo posto de saúde do bairro está desativado há anos - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Prefeitura de Americana vai construir uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) no Parque da Liberdade, no mesmo local onde funciona a antiga unidade do bairro, na Avenida Serra do Mar, 410. A licitação da obra foi aberta pelo Executivo nesta sexta-feira.

Haverá a demolição do antigo prédio, que estava desativado há anos e dará lugar ao novo imóvel. A construção será feita por meio do programa Qualivida, do Governo de São Paulo, com investimento de R$ 1.188.740,09.

O valor inclui um repasse estadual de R$ 835 mil, intermediado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSBD), e R$ 353.740,09 de contrapartida do município.

“Nossa gestão tem priorizado a saúde desde o primeiro dia. Prova disso foi a reforma e reabertura de seis UBS em 2022, um trabalho que continuamos em 2023. Essa construção é muito aguardada por toda a comunidade e tenho certeza que trará mais dignidade à população do entorno”, disse o prefeito Chico Sadelli (PV), via assessoria de imprensa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A UBS vai oferecer toda a assistência primária em saúde, por meio de equipe multidisciplinar composta por médico clínico, médico de família e pediatra, além dos profissionais da área de enfermagem.

Atualmente, a equipe da UBS Parque da Liberdade realiza os atendimentos no mesmo espaço da UBS do bairro Parque Gramado. Com a reabertura, segundo a prefeitura, a população passará a ter melhor acesso aos serviços básicos de saúde.

“Esta será mais uma obra que vai proporcionar melhores condições de assistência básica em saúde aos moradores da região. Já faz tempo que a população local e os profissionais dessa unidade enfrentam dificuldades em relação ao local de atendimento. Mas isso agora será resolvido de forma definitiva”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

As informações foram divulgadas no início desta tarde pelo Executivo, que ainda não divulgou os prazos para a realização das obras.

O edital com todos os dados referentes à licitação estará disponível a partir da próxima segunda, e os envelopes com as propostas serão abertos pela prefeitura em 4 de abril, conforme consta no Diário Oficial.