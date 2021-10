17 out 2021 às 13:56 • Última atualização 17 out 2021 às 13:57

A Prefeitura de Americana vai comprar 35 armas de choque para a Gama (Guarda Municipal de Americana), por um total de R$ 172,4 mil. O recurso é oriundo de uma emenda parlamentar do deputado estadual Cauê Macris (PSDB), segundo a administração municipal.

O Executivo publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (15) a contratação da Condor S/A Indústria Química, fornecedora do armamento. Não houve necessidade de licitação, pois nenhuma outra empresa do País trabalha com esse produto.

Cada viatura poderá contar com um desses dispositivos, diz administração – Foto: Gama / Divulgação

Questionada pela reportagem, a prefeitura não informou quando a Gama receberá os equipamentos, também conhecidos como ‘tasers’ ou dispositivos eletrônicos incapacitantes.

No entanto, a administração adiantou que cada viatura, dentro de sua escala de trabalho, poderá contar com uma dessas armas.

Os equipamentos são do modelo Spark. De acordo com a Condor, o dispositivo emite pulsos elétricos que atuam sobre o sistema neuromuscular. Causa desorientação, contrações musculares e queda do indivíduo, que fica temporariamente incapacitado.