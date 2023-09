Prefeitura de Americana terá orçamento de mais de R$ 1,3 bilhão em 2024

A Prefeitura de Americana apresentou a estimativa de R$ 1.370.916,899 definida pela LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2024.

A divulgação do planejamento de gastos das obras e serviços prioritários para a cidade aconteceu em audiência pública realizada nesta quarta-feira (20).

O valor é 9% maior do que o do ano passado, de R$ 1.257.728,664.

Audiência pública mostrou números nesta quarta-feira – Foto: Cristiani Azanha/Liberal

O secretário de Planejamento de Americana, Diego de Barros Guidolin explicou que a preocupação do prefeito Chico Sardelli (PV) foi manter as contas em dia.

“Além dos investimentos que estão sendo realizados na cidade, estamos com a preocupação de manter os pagamentos dos precatórios, que são dívidas antigas, além de cumprir os parcelamentos de tributos da prefeitura. Isso tem nos permitido conseguir o CND (Certidão Negativa de Débitos) e dessa forma, conseguirmos recursos dos governos federal e estadual”, destacou Guidolin.

No orçamento do ano que vem consta o aumento das despesas previstas do gabinete do prefeito, que passarão de R$ 5.188,002 para R$ 9.290,800 em 2024.

A secretária de Fazenda Simone Inácio de França Bruno pontuou que foi necessária essa atualização, pois os recursos do gabinete são usados para pagamentos de vários convênios.

“Um deles é o da Muralha Digital, mantida pela (Guarda Municipal de Americana), que é autarquia, mas não dispõe de receita. Por isso, a contrapartida vem do gabinete”, diz Simone.

“Assim como conseguimos reservar um valor para a expansão dos projetos realizados pela primeira-dama Lionela Ravera Sardelli, no Fundo Social de Solidariedade, que também consta no gabinete.”

Mudanças de recursos em secretarias

O orçamento do próximo ano ainda tem alterações dos recursos por conta da transferência da administração do Parque Ecológico, que estava na Cultura e passou a ser de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, desde março de 2023.

Dessa forma a Cultura, que recebeu R$ 22.978,500 em 2023, deve contar com R$ 16.815,000 no próximo ano.

Já o Meio Ambiente passou de R$ 25.146,300 para R$ 36.228,200. “A mudança no valor reflete basicamente nos custos com a manutenção do parque”, afirma a secretária.