Prefeitura de Americana tem superávit de R$ 94 milhões em 2021

A Prefeitura de Americana fechou 2021 com superávit de R$ 94,3 milhões. O montante refere-se à diferença entre receitas e despesas, excluindo-se da conta valores financeiros com juros e outros encargos de dívidas.

O valor consta no relatório de execução orçamentária e fiscal do ano passado publicado em 29 de janeiro no Diário Oficial do município.

Dados fiscais apontam uma receita arrecadada de R$ 955,6 milhões, frente a uma despesa total de R$ 861,2 milhões. Com isso, o saldo das contas públicas em 31 de dezembro de 2021 ficou em R$ 94,3 milhões.

Secretária da Fazenda do município, Simone Inácio de França Bruno afirmou em entrevista ao LIBERAL que o resultado demonstra o comprometimento da atual administração com o controle orçamentário, mesmo em ano de pandemia.

Ainda segundo o relatório, a despesa com pessoal, em 2021, corresponde a 43,45% da RCL (Receita Corrente Líquida), um total de R$ 401 milhões. O limite legal é de 54%. Em Educação, foi investido um pouco acima do percentual mínimo constitucional de 25%, atingindo R$ 165 milhões.

Já a área da Saúde recebeu investimentos superiores aos 15% exigidos por lei. Foram aplicados 26,43% da RCL, que corresponde a R$ 171 milhões, principalmente em ações de combate à pandemia da Covid-19 e atendimento à rede hospitalar.

Em relação à dívida consolidada, o município fechou o ano com montante de R$ 854,5 milhões. O valor é equivalente a 92,53% da RCL e o limite máximo estabelecido é de 120%.

Segundo a secretária da Fazenda, grande parte dessa dívida é constituída de parcelamentos de encargos sociais (INSS, Ameriprev, FGTS, PASEP) e precatórios, com incidência de atualização pela Selic, taxa básica de juros da economia.

“Importante destacar que mesmo diante de todo cenário incerto que vivenciamos em 2021, a atual administração adimpliu todos os seus compromissos frente aos servidores municipais, fornecedores, compromissos fiscais e pagamentos de dívidas já contratadas”, afirmou Simone.