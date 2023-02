Prefeitura de Americana tem curso anual de poda e lista de profissionais

Em épocas de chuva, as podas de árvores ganham ainda mais importância, devido ao risco de queda de galhos em temporais. No entanto, não é qualquer um que pode realizar esse trabalho.

Em Americana, além dos profissionais da prefeitura, somente pessoas autorizadas pela administração podem fazer esse serviço. Esses cidadãos conseguem a permissão por meio de um curso anual gratuito realizado pelo Executivo, que disponibiliza, em seu site, uma lista com os nomes dos profissionais credenciados.

Secretário de Meio Ambiente, Fabio de Oliveira (à dir.) e diretor da UPJ, Donizete de Paula, estiveram na Rádio Clube – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

As aulas ocorrem sempre em junho, na Semana Mundial do Meio Ambiente. A divulgação começa um mês antes, e as inscrições acontecem no Jardim Botânico. Ao final do curso, o profissional pode autorizar a inclusão de seu nome e número de telefone na lista da prefeitura.

“Ele vai receber a parte teórica de como agir na arborização, podar uma árvore, o corte certinho, os ângulos, o jeito que se faz com uma serra ou com uma motosserra para que a árvore se regenere, cicatrize”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, nesta quinta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Há aulas tanto práticas quanto teóricas. Os alunos recebem ensinamentos, inclusive, sobre a destinação correta dos resíduos que sobram.

“A pessoa precisa entender o começo, o meio e o fim do processo”, afirmou o diretor da UPJ (Unidade de Parques e Jardins) da Secretaria de Meio Ambiente, Antonio Donizete de Paula.

Caso contrate um profissional sem credenciamento para a realização de uma poda, e se o serviço for mal executado, o morador responsável pela árvore fica sujeito a uma multa que varia de R$ 900 a R$ 1,9 mil e também deverá fazer uma compensação a ser definida pela Secretaria de Meio Ambiente, de acordo com Fabio. Ele destacou que trata-se de um crime ambiental.

Se for flagrado pela prefeitura, mas fizer uma poda dentro dos padrões, o profissional sem credenciamento será apenas notificado e orientado a fazer o curso.