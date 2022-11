Prefeitura de Americana reserva R$ 1,4 milhão para ampliar Emef Jonas

Obra na unidade de ensino inclui arquibancada, sanitários e casa do caseiro

A Prefeitura de Americana vai ampliar e reformar a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, situada na Vila Margarida. O investimento estimado é de R$ 1,4 milhão, conforme consta o edital do processo licitatório destinado à contratação da empresa que fará o serviço.

O documento foi disponibilizado pela administração municipal nesta terça-feira. A obra inclui a implantação de um novo conjunto de sanitários para alunos, sendo um masculino e um feminino, com quatro cabines cada e acessibilidade; construção de uma casa do caseiro; e instalação de arquibancada na quadra esportiva.

Escola no bairro Vila Margarida comporta até 840 estudantes, diz secretário – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A cozinha, a despensa e a lavanderia já existentes também serão reformadas. De acordo com a Secretaria de Educação, trata-se da primeira reforma do prédio desde que a escola foi municipalizada, em 2017.

“A reforma da Emef Jonas está integrada às diretrizes do prefeito Chico Sardelli (PV) de qualificar a Educação de Americana através de investimentos na infraestrutura, em equipamentos e na capacitação profissional, e contempla o atendimento à demanda existente, observando as normativas de inclusão de alunos com deficiência”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Ele também apontou que a construção da casa do caseiro era uma reivindicação da comunidade escolar. “O prefeito foi sensível em atender a comunidade escolar, que há tempos solicitava a construção de uma casa de caseiro, já que se trata de uma escola com grande espaço físico”, afirmou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Não haverá mudança, porém, quanto à capacidade de atendimento da escola, que comporta até 840 estudantes, segundo o secretário.

CÍVICO-MILITAR. Conforme o LIBERAL noticiou em 14 de outubro, a Emef Jonas é a escola escolhida pela prefeitura para ser cívico-militar.

A implantação do modelo, no entanto, depende do governo federal, que terá um novo comando nos próximos quatro anos, devido à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. Criado pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), o programa de escola cívico-militar já foi criticado por políticos petistas.