Prefeitura de Americana rescinde contrato de obras em UBSs e multa empresa em R$ 111 mil

A Prefeitura de Americana rescindiu de forma unilateral o contrato com a Arcon Engenharia e Serviços, responsável pelas reformas das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do São Domingos e do Parque das Nações.

Arcon apontou à reportagem que a reforma da UBS do Parque das Nações está concluída – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A decisão foi publicada nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial do município e ainda prevê a aplicação de uma multa de R$ 111 mil à empresa, bem como o impedimento de participar de licitações da administração por 2 anos.

Ao LIBERAL, a Arcon disse que ainda não tem ciência de todo o teor da decisão, mas rebateu que o vínculo está vigente e que serão interpostos recursos na intenção de que as punições sejam revistas, levando em consideração “que a empresa nunca deixou de cumprir o contrato celebrado”.

De acordo com a prefeitura, a rescisão se deu por prazos de conclusão não cumpridos. As obras tiveram início no dia 2 de agosto de 2023, com previsão inicial de entrega para novembro do mesmo ano, o que não aconteceu. Ainda segundo o Executivo, a empresa já tinha sido notificada sobre o atraso e dois aditamentos foram feitos ao contrato.

“A empresa não cumpriu com o que foi acordado em contrato e isso resultou em atraso no cronograma. Esgotamos todos os recursos possíveis, na tentativa de dar continuidade. Portanto, estamos tomando a medida jurídica cabível para que outra empresa assuma os trabalhos e dê andamento nas obras para concluir a reforma o quanto antes”, explicou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

RESPOSTA

Por sua vez, a Arcon apontou à reportagem que a reforma da UBS do Parque das Nações está concluída e em fase de entrega. A alegação vai ao encontro do que o LIBERAL verificou nesta sexta em visita às unidades. A do Parque das Nações realmente parece estar concluída, mas a do São Domingos não foi iniciada. O contrato e o prazo contemplavam as reformas de ambas, ao mesmo tempo.

Na rescisão, a prefeitura prevê a aplicação de uma multa de R$ 111 mil à empresa, equivalente a 20% do valor total do contrato — orçado em R$ 557,4 mil, sendo R$ 500 mil de investimento do Governo de São Paulo e contrapartida de R$ 57,4 mil da administração.

A Arcon também está impedida de participar de licitações da administração por 2 anos. A segunda colocada na licitação, a Justa Construtora, será convocada para conclusão das obras, com prazos a serem definidos na assinatura do vínculo.