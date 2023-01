Prefeitura de Americana renova contrato com Hospital Seara

Apesar do anúncio de fechamento e da redução no número de pacientes assistidos, o hospital nunca fechou as portas

A Prefeitura de Americana renovou, no final do ano passado, o contrato com o Hospital Seara para compra de 17 leitos por mês ao custo de R$ 285 cada, por dia, destinados aos pacientes do município atendidos via SUS (Sistema Único de Saúde).

Único da cidade que oferece tratamento psiquiátrico pela rede pública e particular, o hospital anunciou, em junho do ano passado, o encerramento das atividades por conta de uma dívida de R$ 3,4 milhões e da falta de apoio da prefeitura, segundo a direção.

Na época, a administração municipal comprava oito leitos por mês ao custo de R$ 400 por paciente por um período máximo de três dias. O presidente do hospital há pouco mais de quatro anos, o médico José Getúlio Thuler, declarou na ocasião que o valor era insuficiente, visto que as internações duravam, em média, de 45 dias a dois meses.

O presidente informou ainda que no mínimo, seriam necessário R$ 220 por dia para cobrir os custos, que incluem café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, medicamentos, médicos.

Hospital disse que atualmente atende entre 50 e 60 pacientes – Foto: Arquivo / LIBERAL

No entanto, apesar do anúncio de fechamento e da redução no número de pacientes assistidos, bem como do quadro de funcionários, o hospital nunca fechou as portas.

Em junho do ano passado, a instituição chegou a ter 130 pacientes – entre particulares e assistidos via SUS. Nesta terça-feira, a direção informou que a quantidade tem variado entre 50 e 60.

O hospital também confirmou a contratação de auxiliar de enfermagem e psicologia para reposição do quadro de funcionários, que teve que ser reduzido devido às dificuldades financeiras.

Em nota, a prefeitura disse que o contrato com o hospital tem prazo de 12 meses podendo ser renovado por até 60 meses. Além desses leitos, informou que há vagas cedidas pelo Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) do Estado de São Paulo.