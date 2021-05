Prefeitura de Americana renegocia R$ 1,1 milhão na primeira semana de Refis

A Prefeitura de Americana renegociou R$ 1,1 milhão em dívidas na primeira semana do Refis 2021 (Programa de Incentivo ao Pagamento de Débitos de Qualquer Natureza). O montante contempla 898 contribuintes que aderiram ao programa entre os dias 10 e 14 de maio. O Refis permite a renegociação de dívidas por meio de parcelamentos e de descontos de até 95% em juros e multas.

Segundo a administração municipal, as condições previstas incluem parcelas em até 48 vezes, sendo que o desconto para juros e multas varia de acordo com a quantidade de prestações.

Prefeitura de Americana espera arrecadar R$ 20 milhões com o Refis – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Refis 2021 tem duração prevista de quatro meses e abrange débitos de qualquer natureza, tributários e não tributários. Neste ano, pela primeira vez na história do município, a adesão ao programa poderá ser realizada por meio do sistema Americana Digital.

Para aderir ao Refis 2021, os contribuintes devem formular o pedido em formato digital, por meio das plataformas disponibilizadas online, quando se tratar de débitos com a prefeitura, ou no site oficial do DAE (Departamento de Água e Esgoto), em caso de débitos com a autarquia.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Depois que o pedido de parcelamento do débito estiver formalizado e o termo de confissão da dívida assinado, a administração vai expedir o instrumento bancário para recolhimento da primeira parcela, no prazo máximo de cinco dias.

Neste ano, a Prefeitura de Americana espera arrecadar cerca de R$ 20 milhões com a nova edição do Refis. Em entrevista ao LIBERAL, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, afirmou que a renegociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas é um dos 25 itens contemplados no plano de retomada econômica do município.

Para o prefeito Chico Sardelli (PV), além de melhorar a receita do município, a medida também deve auxiliar os cidadãos que passaram por dificuldades financeiras nesse período de pandemia.

“Fizemos isso pensando nas pessoas que passaram dificuldades nesses quase dois anos, atrasando impostos e taxas com a prefeitura, e também para contribuir com a vinda de mais recursos para o município”, afirmou em reportagem recente divulgada pelo jornal.