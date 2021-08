Prefeitura de Americana reativa poço artesiano do São Vito

Poço estava desativado para reparo da parte elétrica por parte de funcionários do DAE e foi liberado

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana liberou nesta sexta-feira (30) a retomada do funcionamento do poço artesiano do bairro São Vito à população.

O poço estava fechado para que funcionários da autarquia pudessem executar o reparo da parte elétrica da estrutura, após o conjunto de motobomba ser queimado.

A Prefeitura de Americana não informou sobre desde quando o poço do bairro estava desativado.