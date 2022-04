Prefeitura de Americana realiza Dia D contra a gripe e sarampo neste sábado

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e seguindo a proposta do Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde de Americana vai realizar neste sábado (30) o “Dia D” de vacinação contra a gripe e sarampo.

A vacina de gripe será oferecida para a população com 60 anos ou mais e profissionais de saúde e será disponibilizada na UBS da Vila Gallo, das 8h às 16h, sem a necessidade de agendamento.

Já para as crianças, com idade entre seis meses e menores de cinco anos, serão oferecidas as vacinas de influenza e sarampo, as quais serão realizadas nas unidades de saúde dos bairros Jaguari, Parque das Nações, Jardim São Paulo e Jardim Boer, também das 8h às 16h.

A vacinação infantil será feita de forma indiscriminada, ou seja, todas as crianças deverão receber uma “dose extra” do imunizante, independente de esquemas iniciais anteriores.

Os pais ou responsáveis devem apresentar a carteira de vacinação dos menores, CPF ou Cartão SUS, além do comprovante de endereço.

Paralelamente à vacinação contra a gripe e o sarampo, no mesmo dia a Secretaria de Saúde vai ofertar também a vacina contra a Covid-19 à população com 12 anos ou mais, porém apenas com o agendamento prévio, que será aberto na sexta-feira, a partir das 14h.