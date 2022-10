Prefeitura de Americana reabre chamamento para OS na Saúde

A Prefeitura de Americana reabriu nesta quinta-feira o chamamento público para contratação da OS (Organização Social) que vai gerir o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos. O edital passou por revisão após determinação do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

O documento revisado estará disponível para consulta a partir desta segunda, no site da administração municipal.

A licitação estava travada desde 7 de setembro, por conta de uma liminar concedida pelo TCE, que havia recebido uma representação de uma pessoa interessada no processo. O caso foi julgado, de fato, pelo tribunal no último dia 19.

Na ocasião, o conselheiro Renato Martins Costa mandou o Executivo reavaliar os índices de liquidez e solvência, rever a estipulação de visita técnica, ampliar a forma de comprovação do vínculo entre o profissional e a entidade, e excluir a exigência de prova de regularidade fiscal perante o município.

Depois do julgamento, em resposta ao LIBERAL, a prefeitura já havia adiantado que iria promover as adequações exigidas pelo TCE.

Interessados em participar do chamamento devem apresentar as informações necessárias no dia 25 de novembro, das 9 às 12 horas, no Paço Municipal. No mesmo dia, às 13 horas, haverá a abertura dos envelopes com as propostas.