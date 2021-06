Prefeitura de Americana quer construir marginal na Anhanguera

A Prefeitura de Americana pretende construir uma marginal entre os quilômetros 124 e 125 da Rodovia Anhanguera (SP-330), para escoar o tráfego local de moradores das regiões das Praias Azul e dos Namorados. A ideia foi discutida nesta semana em reunião com o diretor-geral da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), Milton Persoli.

Segundo o secretário de Planejamento de Americana, Ângelo Sérgio Marton, esse trecho será parte integrante de todo o sistema de marginais à Rodovia Anhanguera no futuro.

“Nossa proposta é pedir autorização da Artesp para executá-la pela municipalidade e liberar o desenvolvimento de todos projetos na região do Pós Anhanguera, atualmente impedidos pelo TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com a Promotoria Pública”, afirmou via assessoria de imprensa.

A construção da marginal, de acordo com o secretário, evitará o acesso direto na Rodovia Anhanguera de todo o fluxo de veículos da Avenida Comendador Thomáz Fortunato.

Na reunião realizada com o diretor-geral da Artesp, na última quinta-feira (17), foi discutida a viabilidade de construção da marginal. Pela proposta, a construção seria no trecho entre a Avenida Comendador Thomaz Fortunato e o viaduto de acesso a Americana.

“Temos o projeto funcional pronto e queremos executar essa marginal em parceria com empreendedores. Com ela podemos pleitear a construção de viadutos de transposição à Anhanguera no plano de concessão e renovação de contrato com a CCR Autoban”, declarou o secretário.