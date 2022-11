Prefeitura de Americana quer aumentar índice de eficiência do Cadastro Único

Secretária Juliani Fernandes diz que a proposta está em elaboração desde 2021 - Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana quer aumentar a eficiência do Cadastro Único, principal instrumento do País para a seleção e inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, como o Auxílio Brasil.

Com esse objetivo, a prefeitura abriu, nesta semana, um chamamento público para contratação de uma OSC (Organização da Sociedade Civil) que ficará responsável pelo serviço.

No edital do processo licitatório, a administração aponta que, na cidade, há 9.990 famílias com renda per capta de até meio salário mínimo, das quais 6.142 estão com o cadastro atualizado no CadÚnico.

A taxa de atualização cadastral, portanto, é de 61,48%, índice abaixo da média nacional, que encontra-se em 71,39%. O Executivo tomou como base dados de junho deste ano.

A organização contratada deverá manter a base do Cadastro Único atualizada, no mínimo, dentro da média nacional. No entanto, a prefeitura espera que essa meta seja superada. Para isso, a entidade deverá fazer buscas ativas, entre outras ações.

A OSC atuará num ambiente próprio, com uma equipe formada, no mínimo, por um coordenador técnico, um técnico de nível superior, cinco entrevistadores, um auxiliar administrativo e um auxiliar de serviços gerais.

A administração prevê um gasto de até R$ 441,1 mil por 12 meses de serviço. As organizações interessadas deverão apresentar suas propostas no Paço Municipal até 2 de dezembro. O edital está disponível no site da prefeitura.

“A proposta está em estudo e elaboração desde o ano passado, no planejamento estratégico da secretaria, para melhoria do atendimento à população vulnerável. Tomamos a iniciativa quando nos deparamos com o aumento da demanda em decorrência dos efeitos socioeconômicos da pandemia”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Em junho, a pasta identificou que havia, ao todo, 14.152 famílias inseridas no Cadastro Único, que possuem renda per capta de até meio salário mínimo ou renda total de até três salários mínimos.