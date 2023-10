Prefeitura de Americana protocola projeto para adequação ao piso da enfermagem

A Prefeitura de Americana protocolou na Câmara Municipal, na última segunda-feira (23), um projeto de lei que visa autorizar o pagamento de um auxílio financeiro complementar aos profissionais da enfermagem, em conformidade com o piso nacional estabelecido para a categoria.

A iniciativa tem como alvo os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem contratados pela Santa Casa de Misericódia de Chavantes e pelo Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde) para atuar na saúde pública do município.

Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde trabalham profissionais da Santa Casa de Chavantes – Foto: Claudeci Junior/Liberal

De acordo com uma portaria ministerial do dia 16 de agosto deste ano, os enfermeiros devem receber, no mínimo, R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem têm como referência 70% desse valor, o que equivale a R$ 3.325, enquanto os auxiliares de enfermagem e parteiras devem ter uma remuneração de 50% desse montante, totalizando R$ 2.375, considerando uma jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Recentemente, enfermeiros contratados pela Santa Casa de Chavantes e pelo Cismetro afirmam trabalhar 40 horas semanais e reclamaram que ainda não estão recebendo o piso salarial da categoria.

Ao LIBERAL, a prefeitura já havia informado que havia a necessidade de autorização da câmara, mediante aprovação de projeto de lei, para efetuar o repasse da assistência financeira complementar da União às empresas prestadoras de serviços na área de enfermagem.

A Santa Casa, por sua vez, comunicou que já tem pagado o piso de forma proporcional.

O que a prefeitura diz no projeto

No projeto de lei enviado à câmara, o Poder Executivo destaca que o piso nacional, conforme estabelecido em lei federal do dia 4 de agosto de 2022, diz respeito a uma jornada semanal de 44 horas. Portanto, o cálculo do auxílio financeiro complementar deve ser feito com base no piso legal do profissional, proporcional à carga horária semanal determinada por lei ou por contrato de trabalho.

A propositura deve ser discutida pelos vereadores nas próximas sessões. Só depois de uma eventual aprovação pelo Legislativo, a lei será sancionada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) e entrará em vigor.