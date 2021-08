Prefeitura de Americana prorroga atendimento às pessoas em situação de rua na Fidam

A Prefeitura de Americana vai prorrogar até sexta-feira (6) o atendimento no abrigo temporário montado na Fidam (Feira Industrial de Americana), na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

O acolhimento provisório teve início no dia 27 de julho, em função do frio intenso registrado, e seria encerrado nesta terça-feira (3), quando havia previsão de a temperatura se estabilizar. A ampliação do prazo de acolhimento se deve à continuidade do frio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesse abrigo temporário, as pessoas em situação de rua podem pernoitar e receber café da manhã, almoço e jantar, além de agasalhos e cobertores. Por meio da Secretaria da Saúde, a prefeitura também fez testes de Covid-19 nos abrigados e aplicou a vacina contra o novo coronavírus naqueles que ainda não tinham recebido a dose do imunizante.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Os trabalhos no abrigo temporário da Fidam estão sendo coordenados pela SASDH (Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Americana, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Gama (Guarda Municipal de Americana), Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social), Associação Vinde a Luz, com o apoio do Grupo Rede Rua e demais colaboradores.