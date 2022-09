Prefeitura de Americana propõe verba para recolhimento de animais abandonados

Crédito proposto visa cobrir as despesas da parceria a ser firmada entre o Executivo e a OSC, que seria selecionada por meio de licitação

A Prefeitura de Americana protocolou na câmara, nesta segunda-feira, um projeto de lei que prevê a abertura de um crédito adicional de R$ 42 mil para a realização de um serviço de recolhimento de animais domésticos abandonados.

Os trabalhos seriam realizados por uma OSC (Organização da Sociedade Civil), que também ficaria responsável por fornecer assistência médica, vacinas, castração e abrigo aos animais, além de fazer campanhas de doação.

O crédito proposto visa cobrir as despesas da parceria a ser firmada entre o Executivo e a OSC, que seria selecionada por meio de licitação. A ideia da administração municipal é transferir recursos à entidade a título de ajuda de custo.

Ideia do Executivo é repassar valores a uma OSC, que ficaria encarregada do serviço – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Conforme a Secretaria de Meio Ambiente informou ao LIBERAL, o processo licitatório terá início após a tramitação do projeto no Legislativo. Ainda de acordo com a pasta, a própria organização selecionada deverá dispor de um espaço para o acolhimento dos animais.

“Trata-se de animais domésticos em total abandono, que necessitam de cuidados diversos. Entre eles estão vítimas de atropelamento e proliferação de parasitas, que se constituem em risco à saúde pública e ao meio ambiente”, diz a prefeitura na justificativa da proposta.

Em nota, a administração comunicou que, “preocupada com o bem-estar animal, pretende ampliar o atendimento com esse serviço, complementando o serviço prestado pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses”.

REFORMA. Conforme o LIBERAL noticiou em maio, a prefeitura tem um projeto para a reforma da sede do CCZ, localizada na região da Praia Azul. Um laudo da Defesa Civil apontou, à época, que o imóvel do setor administrativo corria risco de desabar.

A ideia é demolir esse imóvel e construir novas salas ao redor. Toda a obra está orçada em aproximadamente R$ 1,5 milhão. Naquela ocasião, o Executivo informou que estava atrás dos recursos necessários.