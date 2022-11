Prefeitura de Americana propõe taxa para que comércios usem mesas nas ruas

A Prefeitura de Americana protocolou na câmara, nesta quinta-feira, um projeto de lei que prevê pagamento de taxa por parte de restaurantes e bares que desejarem colocar mesas e cadeiras na rua.

Trata-se de um complemento à lei que trata do programa Ruas Vivas, que permite a colocação temporária de cadeiras e mesas em vias públicas. Os estabelecimentos, no entanto, precisam de autorização do Poder Público. A ideia surgiu por meio de um projeto do vereador Lucas Leoncine (PSDB).

Cabia ao Executivo detalhar regras; estabelecimentos precisam de autorização – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Cabia ao Executivo, no entanto, detalhar as regras desse programa. No projeto protocolado nesta quinta, a administração fixa, inclusive, as penalidades para quem utilizar vias públicas sem a devida autorização ou descumprir o decreto de permissão de uso.

Segundo o texto, pela utilização do espaço público, o bar ou restaurante interessado deverá pagar 0,5% do valor atribuído à área superficial utilizada.

A prefeitura se compromete a advertir estabelecimentos que descumprirem as normas, caso a infração seja constatada. Haverá um prazo para correção das irregularidades.

Se a notificação de advertência não for atendida, o local será multado. Os valores dobrarão em caso de reincidência. Se, mesmo assim, as irregularidades persistirem, as penas subsequentes são interdição, suspensão da licença de funcionamento, cassação da licença de funcionamento e lacração.

As multas vão variar de 10 Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), que atualmente equivalem a R$ 319,70, até 100 Ufesps, que correspondem a R$ 3.197, a depender da infração. Os valores serão destinados para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Leoncine disse ter participado da construção desse projeto, que ainda precisa passar por votação no Legislativo.

“Eu entendi perfeitamente a construção de como foi feito. Me chamaram para conversar, para explicar. Então, vou defender essas alterações na câmara, pedindo para que os vereadores acatem, para que a gente possa, o quanto antes, liberar para que os comerciantes possam usufruir da lei”, afirmou.