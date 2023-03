Prefeitura de Americana propõe Refis 2023 e ação contínua de regularização

A Prefeitura de Americana protocolou na câmara, nesta quarta-feira, um projeto de lei que prevê a realização do Refis neste ano. A proposta, desta vez, também prevê opções para regularização após o término do prazo do programa.

O Refis 2023 terá duração de 120 dias a partir da publicação do prefeito Chico Sardelli (PV), mas pode ser prorrogado, no máximo, até 31 de dezembro. Enquanto vigorar, o programa oferecerá descontos de até 95% em juros e multas decorrentes de dívidas com a administração.

Há diferentes condições de pagamento, com maior desconto para quem dividir o pagamento em menor número de parcelas, que pode chegar a 48 – ou 72, caso o valor da parcela seja superior a R$ 20 mil.

Quem pagar toda a dívida de uma vez só, por exemplo, terá redução de 95% no valor dos juros e multas. Em todas as situações previstas, o vencimento será de no máximo cinco dias contados a partir da emissão do boleto bancário.

Após o período de vigência do programa, ainda haverá benefícios para aqueles que quiserem regularizar seus débitos, mas o desconto no valor dos juros e multas ficará menor: 25% para pagamento em parcela única; 15% para duas parcelas; e 10% para três.

Secretária de Fazenda de Americana, Simone Inácio de França Bruno – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Importante ressaltar que isso permite ao contribuinte uma oportunidade de ficar em dia com a prefeitura mesmo fora do período do Refis. Esta proposta do prefeito Chico traz um incentivo importante de ampliar a arrecadação do município e, consequentemente, os serviços prestados à população”, afirmou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

O Refis 2023 não contempla os débitos relativos ao ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), por ato inter vivos, e os acréscimos legais somados ao total do auto de infração ou da notificação de lançamento.

O projeto ainda precisa passar por votação entre os vereadores, que não devem oferecer residência para sua aprovação. A última vez que a prefeitura realizou o Refis foi em 2021, quando R$ 34 milhões foram negociados. Na oportunidade, o programa durou 215 dias.