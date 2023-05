Prefeitura de Americana propõe R$ 281 mil a estudos para educação infantil

A Prefeitura de Americana protocolou um projeto de lei na última sexta, na câmara, para abertura de um crédito adicional de R$ 281 mil em benefício da Secretaria de Educação.

Se aprovada pela Legislativo, a propositura permitirá à pasta firmar nova parceria para execução de programa de estudos de políticas públicas para a educação infantil, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade.

“Americana tem dado atenção especial à educação nos anos iniciais e à primeira infância com a criação do PAPI (Programa Americana pela Primeira Infância). E este projeto é uma etapa no processo de melhoria da qualidade da Educação Infantil”, declarou Vinicius Ghizini, secretário de Educação.

De acordo com ele, a aprovação do projeto permitirá a execução de programas de estudos de política pública para a educação infantil por meio de termos de fomento ou de acordos de cooperação com a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Atualmente, a rede municipal tem 6.164 alunos de creche e pré-escola (Educação Infantil), 581 professores de educação infantil e 38 escolas de educação infantil, entre casas da criança, creches e EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil).