Prefeitura de Americana propõe menos da metade do reajuste pedido pelos servidores

A Prefeitura de Americana propôs, nesta quarta-feira (13), 5% de reajuste salarial aos servidores municipais. O percentual é acima da inflação acumulada, mas menos da metade do que foi pedido pela categoria, de 11%.

Administração se reuniu com representantes do sindicato nesta quarta-feira (13) – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

“A proposta não contempla as expectativas dos servidores. Tivemos perdas nos últimos anos que não estão sendo consideradas. E esse era um momento que estávamos esperando para resgatar o nível salarial que tínhamos antigamente”, comentou Toninho Forti, presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana).

Os 11% solicitados pela categoria consideram reposição de perdas de 3%, aumento real de 5% e reajuste com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculado em 3% de março de 2023 a janeiro deste ano.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além disso, os servidores pediram 15% de correção da cesta básica, elevando-a de R$ 820 para R$ 943. A prefeitura, por sua vez, propôs reajuste de 11% no cartão alimentação, que chegaria a R$ 910.

Segundo a administração, o reajuste acima da inflação vem sendo concedido nos últimos quatro anos, período que apresenta inflação acumulada de 28,9%.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Com a proposta feita nesta quarta-feira, o reajuste acumulado será de 31,7% nos salários e de 49% no cartão alimentação, que era R$ 610 em 2021 e chegará a R$ 910”, traz trecho do comunicado enviado pelo Poder Público.

De acordo com o presidente do sindicato, o próximo passo é consultar os servidores e ver se aceitam ou não a proposta da administração. As assembleias para discussão serão realizadas entre as próximas segunda (18) e quarta-feira (20).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Estamos publicando nesta quinta-feira [14] mais um edital de assembleia geral para que os servidores possam se manifestar a respeito. No edital consta também se em caso de rejeição da proposta, a categoria autoriza a deflagração do movimento de greve”, explica Toninho.

Até o dia 29 de fevereiro deste ano, a prefeitura empregava 5.056 servidores municipais distribuídos entre a administração, o DAE (Departamento de Água e Esgoto), a Gama (Guarda Municipal de Americana), a Fusame e a câmara.