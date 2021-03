Prefeitura de Americana projeta receber 12 respiradores em até dez dias

Aparelhos serão adquiridos via dispensa de licitação com recursos repassados pela câmara

A Prefeitura de Americana projeta o recebimento dos 12 kits completos de respiradores pulmonares dentro de cinco a dez dias. O setor de compras da secretaria de Saúde encaminhou o empenho para aquisição dos aparelhos nesta terça-feira (23).

Conforme anunciado na semana passada, os respiradores serão adquiridos com os R$ 700 mil que foram repassados pela câmara na última segunda-feira (22). O recurso seria devolvido ao Executivo por meio do duodécimo no final do ano, mas foi adiantado por conta do agravamento da pandemia.

Atualmente, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi conta com 21 respirados, dos quais três são alugados. A meta da prefeitura é atingir 30 respiradores no local, devolvendo os que foram alugados.

A aquisição emergencial será realizada via dispensa de licitação. No Diário Oficial desta terça-feira, duas empresas aparecem como fornecedoras: Avante Comércio Atacadista de Instrumentos Hospitalares, por R$ 500,4 mil, e Hospeq Comércio e Manutenção de Equipamentos, com R$ 193,2 mil.

O número específico de respiradores que cada uma fornecerá não foi informado na publicação.