Prefeitura de Americana pretende arrecadar R$ 105 milhões com IPTU

A Prefeitura de Americana pretende arrecadar R$ 105 milhões com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023, 10,5% a mais que o montante do ano passado, de R$ 95 milhões. A primeira parcela ou a parcela única vence nesta sexta-feira (20).

O tributo terá um aumento médio de 14,13% em relação ao ano passado. O reajuste, acima da inflação, foi proposto pela administração municipal e aprovado pela câmara em novembro de 2022.

O acréscimo varia de 13%, para residências classificadas como de baixa renda, até 18%, para imóveis comerciais acima de 90 metros quadrados. De acordo com a Secretaria de Fazenda, até então havia uma defasagem média de 170% nos índices.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em nota, nesta quarta-feira, a prefeitura informou que os R$ 105 milhões previstos já consideram os cancelamentos por isenções, os descontos e a inadimplência. No ano passado, o índice de inadimplência chegou a 8,80%, o equivalente a R$ 10,5 milhões.

Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, o imposto poderá ser pago em 12 vezes com vencimento todo dia 20 de cada mês. Quem optar pelo pagamento à vista, terá direito a um desconto de 8%.

Os 119 mil carnês do IPTU começaram a ser distribuídos em 23 de dezembro do ano passado. O contribuinte que, eventualmente, não receber o carnê até o dia do vencimento pode emiti-lo no site da prefeitura por este link.

Isenção. Os contribuintes que têm direito à isenção do imposto podem requerer o benefício até 28 de abril. O processo é realizado de maneira totalmente digital, por meio da plataforma 1DOC, no site da prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

Além da página da administração municipal, o pedido de isenção pode ser realizado por meio do aplicativo 1DOC Atendimento, disponível nas lojas do Google Play e da Apple Store.