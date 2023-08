Prefeitura de Americana planeja estender horário de pelo menos quatro UBSs

Ideia é prolongar o atendimento até as 20h30, segundo secretário; unidade da Praia Azul seria contemplada

UBS da Praia Azul, que também abriga a equipe da Estratégia Saúde da Família; unidades funcionam até as 16h30 - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Prefeitura de Americana planeja estender o horário de atendimento de pelo menos quatro UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A ideia é manter as unidades com maior demanda abertas até as 20h30. Atualmente, todas fecham às 16h30.

A informação foi revelada pelo secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, nesta quinta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Segundo ele, a administração vai selecionar “nos próximos meses” as unidades que seriam contempladas. No entanto, Danilo já garantiu que a UBS Praia Azul estará na lista.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O secretário contou que, na manhã desta quinta, discutiu o assunto com o prefeito Chico Sardelli (PV). Na ocasião, o chefe de Executivo teria cobrado celeridade. “É um planejamento, estamos fazendo os estudos de viabilidade, mas o prefeito Chico Sardelli quer muito que isso aconteça”, afirmou.

Danilo pretende, inicialmente, implementar a nova jornada em quatro postos de saúde, cada um numa região da cidade. Porém, ele não descarta a possibilidade de mais unidades terem o horário estendido. Atualmente, há 20 UBSs no município.

O secretário acredita que a extensão da jornada das UBSs pode desafogar a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, o PA (Pronto Atendimento) do Zanaga e o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Não é 24 horas. É uma unidade básica que funciona até, por exemplo, as 20h30, para que as pessoas que trabalham em horário comercial, em vez de ir para uma unidade de pronto atendimento, possam chegar ao seu bairro e fazer uma consulta com o seu clínico”, explicou.

Mão de obra

Paralelamente, essa medida exigiria uma ampliação no quadro de funcionários. A ideia de Danilo é preencher as vagas mediante convocação de candidatos que prestaram o concurso público da prefeitura neste ano.

“Estamos analisando quanto de recursos humanos a gente precisa, até para poder organizar. Mas seriam novas equipes, chamadas através do concurso público que está vigente”, declarou.