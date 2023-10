Prefeitura de Americana passa de 200 vagas preenchidas por meio do último concurso

Passados seis meses desde o início das convocações, a Prefeitura de Americana já preencheu 217 vagas com os candidatos aprovados no concurso público realizado em janeiro. Até agora, a administração municipal convocou profissionais para 57 funções diferentes.

A relação de vagas preenchidas foi divulgada pelo Executivo nesta quarta-feira (18), em resposta ao LIBERAL. As convocações começaram em abril.

Novos servidores da Secretaria de Saúde, recepcionados em setembro – Foto: Amauri de Souza/Prefeitura de Americana

Ao todo, o concurso previa a contratação de 298 profissionais para 92 cargos, além de cadastro de reserva, pelo qual os candidatos podem ser convocados conforme a demanda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O cadastro de reserva já foi utilizado pela prefeitura. Para o cargo de ajudante geral, por exemplo, havia cinco vagas fixadas em edital, mas 24 profissionais já foram contratados.

Por enquanto, houve 384 convocações, mas nem todos os convocados tiveram a contratação efetivada. Segundo a prefeitura, em determinados casos, os candidatos desistiram de assumir a vaga, motivo pelo qual o Executivo precisou fazer outra convocação.

As contratações minimizam a defasagem que o município tinha no quadro de servidores. Em fevereiro de 2022, a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, destacou que administração estava no limite quanto ao número de funcionários e precisava de reposição.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Quadro resposto

“O principal beneficiado com as contratações dos novos servidores aprovados em concurso público é o munícipe de Americana. Estamos conseguindo repor o quadro de pessoal em várias áreas importantes. Isso resulta em mais qualidade no atendimento da população que utiliza os serviços públicos, além de um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo a todos os servidores”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

A prefeitura não realizava um concurso desde 2013, quando buscou contratar educadores sociais. Porém, o último processo seletivo para diversos cargos havia ocorrido em 2010.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O concurso atual é válido até março de 2025. Ou seja, a administração ainda pode convocar candidatos durante um ano e cinco meses, com possibilidade de prorrogação do prazo por mais dois anos.