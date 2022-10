Prefeitura de Americana pagará por internação de até 36 dependentes químicos simultaneamente

Executivo vai pagar R$ 2,5 mil mensais por paciente - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Prefeitura de Americana abriu dois chamamentos públicos para contratação de serviços de internação e reabilitação de até 36 dependentes químicos simultaneamente.

Um chamamento é destinado para pacientes do sexo masculino, com vagas para dez menores de idade e dez adultos. Por meio do outro chamamento, haverá atendimento de pacientes do sexo feminino, com oito vagas para menores de idade e outras oito para adultas.

A administração municipal vai pagar R$ 2,5 mil mensais por paciente, conforme consta nos editais dos respectivos processos licitatórios. Interessados devem protocolar os envelopes com as informações exigidas até 17 de outubro, no Paço Municipal.

Ao LIBERAL, o Executivo informou que os chamamentos visam atender às demandas de mandados judiciais e às da rede municipal de saúde mental, cujos pacientes são referenciados pelos Caps (Centros de Atenção Psicossocial) adulto e infantil.

Segundo a prefeitura, o número de vagas foi definido com base na série histórica dos atendimentos realizados nos últimos anos.

O Executivo ressaltou que as internações serão destinadas a moradores de Americana com indicação médica e de acordo com os critérios de encaminhamento.

Caberá às contratadas disponibilizar local para atendimento em Americana ou em algum lugar com, no máximo, 80 quilômetros de distância do Paço Municipal. Também deverão contar com médico psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, assistente social e profissionais de limpeza e cozinha.

A Secretaria Municipal de Saúde vai transportar os pacientes até a clínica. Mas, quando necessário, o transporte deverá ser realizado por uma equipe da contratada, com enfermeiro, técnico de enfermagem e motorista.

No momento da alta médica, a contratada deverá solicitar aos familiares ou responsáveis do paciente a remoção.