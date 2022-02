Prefeitura de Americana oficializa reajuste de 13% no salário dos servidores

A Prefeitura de Americana publicou nesta quinta-feira (24) a lei que reajusta em 13% os vencimentos dos servidores públicos municipais e aumenta em 19,67% o valor do vale-alimentação, que passa de R$ 610 para R$ 730.

A revisão salarial foi aprovada pela câmara em duas discussões – na sessão extraordinária da última segunda e na reunião ordinária de quarta.

Antes, os percentuais propostos pelo Executivo já tinham passado por votação entre os servidores e foram aprovados por 57% dos votantes.

O reajuste do salário tem efeito a partir de 1º de março. No caso da cesta básica, o acréscimo é retroativo a 1º de fevereiro – a diferença será paga pela administração municipal já no próximo vencimento.

Durante a campanha salarial, os funcionários chegaram a aprovar a realização de uma greve após a prefeitura ter proposto reajuste de 10,16% nos vencimentos. A categoria pedia 20%.

Em meio à possibilidade de paralisação, o prefeito Chico Sardelli (PV) chamou o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) para uma reunião e subiu a proposta para 13%.