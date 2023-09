A Prefeitura de Americana, em parceria com o IEL (Instituto de Estudos da Linguagem) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), está oferecendo um curso gratuito de Língua Portuguesa para imigrantes que residem no município.

Secretária Juliani Fernandes diz que curso é uma ferramenta de acolhimento – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A iniciativa é promovida pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Educação, através do MigraRe (Programa Municipal de Atenção e Promoção aos Direitos Humanos de Imigrantes, Migrantes e Refugiados).

O “Curso de Português como Língua de Acolhimento” tem como objetivo proporcionar ferramentas linguísticas e culturais para que os imigrantes possam se integrar plenamente à comunidade local, bem como entender e acessar seus direitos e os serviços públicos.

São oferecidas 30 vagas para maiores de 18 anos. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Professora Philomena Magaly Makluf Rossetti, no Jardim São Vito, de 18 a 28 de setembro, das 7 às 15h, e no dia 29, das 7 às 21h.

Para se inscrever, os interessados devem apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de endereço.

O curso terá uma carga horária total de 30 horas e acontecerá no próprio Ciep, nas segundas e quartas, das 19h30 às 21h.

As aulas estão programadas para iniciar em 2 de outubro e todo o material didático necessário será fornecido gratuitamente.

Ferramenta de acolhimento

“O curso é uma ferramenta de acolhimento e garantia de direitos para a população imigrante que também buscará dialogar com as dinâmicas da vida cotidiana do imigrante na cidade, para a partir disso discutir o acesso aos seus direitos e aos serviços públicos”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.