Prefeitura de Americana negocia R$ 34 milhões durante Refis

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Prefeitura de Americana negociou, por meio do Refis (Programa de Incentivo ao Pagamento de Débitos), R$ 34 milhões em dívidas com desconto de juros e multas no período de 10 de maio a 10 de dezembro deste ano.

O montante negociado superou a meta de arrecadação, que era de R$ 20 milhões. Do total, R$ 13 milhões foram creditados na conta da prefeitura por meio de pagamento à vista e R$ 7,2 milhões parcelado.

Além desses valores, a administração municipal possui, ainda, um montante de R$ 13 milhões negociados em parcelamento e R$ 183 mil negociados à vista que ainda não foram recebidos pelos cofres públicos.

“Temos também aproximadamente 350 protocolos digitais a serem respondidos dentro do Refis que poderão gerar receita futura ainda não mensurável”, explicou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Para a prefeitura, o Refis teve um excelente resultado. “Entendo que é um processo com duplo benefício, pois permite que o cidadão endividado obtenha boas condições de ficar em dia com a prefeitura, e resulta em uma receita que será muito importante para a nossa gestão e capacidade de investimento”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

O Refis englobou dívidas com a prefeitura e o DAE (Departamento de Água e Esgoto), como débitos de qualquer natureza, tributários e não tributários, os que estavam em cobrança judicial e em cobrança administrativa, entre outros.