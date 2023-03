Prefeitura de Americana lançará novo site para melhorar acesso por celular

Portal eletrônico do Executivo passará a se adaptar ao formato dos aparelhos, segundo secretário

Secretário de Comunicação, Leon Botão participou do Liberal no Ar - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Prefeitura de Americana tem desenvolvido um novo site, que, diferentemente do atual, será responsivo. Isso significa que o portal eletrônico do Executivo passará a se adaptar ao formato dos celulares, que concentram a maioria dos acessos.

O assunto foi abordado nesta quinta-feira pelo secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

O site atual da prefeitura pode ser acessado por meio do celular, mas suas dimensões não se ajustam à tela, pois seguem a padronização aplicada para computadores.

“Quando você tem um site responsivo, ele se adapta rapidamente ao formato do celular. isso facilita a navegação. As pessoas conseguem acessar melhor”, afirmou.

Segundo Leon, até o fim do mês a prefeitura deverá definir uma data para lançamento do novo portal, que ainda passa por ajustes. O site é desenvolvido por servidores. “Não é uma coisa que a gente foi buscar fora, porque a gente tinha esses talentos lá dentro”, disse.