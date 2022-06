Prefeitura de Americana lança programa Trabalho Legal

A Prefeitura de Americana lançou nesta quinta-feira, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e em parceria com instituições, o programa Trabalho Legal, que tem como objetivo fomentar e criar ações contra o trabalho infantil. A apresentação aconteceu no auditório do Campus Maria Auxiliadora do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo).

Ainda dentro do programa, a secretaria anunciou a campanha de enfrentamento ao trabalho infantil, que será realizada em conjunto com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

A apresentação aconteceu no auditório do Campus Maria Auxiliadora do Unisal – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

“Estamos aqui hoje para proteger nossas crianças e adolescentes. Queremos conscientizar a população sobre os malefícios do trabalho infantil. Este trabalho precisa ser feito em conjunto com toda a sociedade e estará em sintonia com a equipe da Prefeitura de Santa Bárbara, reforçando e fortalecendo as ações nos dois municípios”, disse a secretária da Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Durante o lançamento foi nomeado o Comitê Municipal Peti (Prevenção e Enfrentamento do Trabalho Infantil), formado por servidores municipais de diversas secretarias da prefeitura.

A abertura da solenidade contou com as participações de estudantes das escolas estaduais, exposição e uma peça de teatro sobre a temática do trabalho infantil.