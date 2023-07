Prefeitura de Americana lança Informativo Socioeconômico 2023

Documento foi apresentado em evento realizado no Paço Municipa - Foto: Rafael Siviero - Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana lançou, nesta quinta-feira (13), a edição do Informativo Socioeconômico 2023, que reúne levantamentos relativos ao ano de 2022. O documento foi apresentado em evento realizado no Paço Municipal, que contou com a participação da socióloga e responsável pelo projeto, Maria Aparecida Martins Feliciano.

O Informativo Socioeconômico abrange dados demográficos, bem como índices sociais, educacionais, econômicos, culturais, esportivos, ambientais, de saúde, de assistência social e de mobilidade.

A versão deste ano, composta por 239 páginas (confira aqui), trouxe quatro novidades: dados relativos aos cursos e alunos da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), dados sobre o transporte escolar, números relativos às consultas no Centro de Odontologia e gráficos de atendimentos da saúde.

O documento também considerou a população apontada pelo Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A pesquisa, divulgada em 28 de junho, mostra que 237.247 pessoas residem em Americana. O resultado pode impactar nos índices do relatório do ano que vem.

“Por parte da secretaria de Planejamento, a pesquisa [do IBGE] impacta bastante. Porque, com os dados da população, a gente vai ter uma fotografia do real. Então, vamos saber qual é a população por faixa etária, o que vai permitir, por exemplo, que os projetos da Assistência Social e da Educação sejam mais efetivos. Todos vão poder trabalhar com números diretos da realidade da população”, ponderou Maria Aparecida.