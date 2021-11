Prefeitura de Americana já usou 12 mil testes rápidos

Testes foram comprados no final de maio com o dinheiro da câmara

A prefeitura usou 12 mil testes rápidos contra o novo coronavírus (Covid-19) em Americana, comprados no final de maio com o dinheiro da câmara. Os exames foram adquiridos pela Secretaria de Saúde por R$ 750 mil, e desde então são oferecidos à população em quatro pontos da cidade.

Os pontos são as unidades de saúde do Zanaga, Cidade Jardim, Praia Azul e Parque Gramado, além da testagem realizada no HM Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O resultado sai em quinze minutos e o teste só pode ser feito em pessoas que estiverem com sintomas de Covid-19.

O LIBERAL apurou junto ao Executivo que até esta quarta-feira já haviam sido utilizados 12.151 testes, restando pouco menos de oito mil. Eles têm validade até março de 2023. O longo prazo de validade dos produtos faz com que a administração descarte, por ora, o aumento da utilização.

A prefeitura informou ainda que, por ter no estoque e pela pandemia estar em diminuição no número de casos e mortes, não há previsão de aquisição de novos testes.