Chico Sardelli diz que prefeitura já tinha projeto para a reforma do CCZ

Estrutura do Centro de Controle de Zoonoses é motivo de preocupação - Foto: Gualter Amado / Divulgação

A administração de Americana já tinha um projeto pronto para a reforma da estrutura do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), segundo o prefeito Chico Sardelli, no entanto, o terreno adquirido pela prefeitura, onde está instalado parte do centro, enfrentava problemas com a documentação da área.

Agora, o projeto aguarda a análise orçamentária para a obra. Segundo Chico, a administração tem orçado cerca de R$ 1,5 milhão para a reforma.

De acordo com laudo emitido nesta semana pela Defesa Civil do município, a sede do órgão apresenta trincas profundas em todos os cômodos, infiltrações quando há chuva e corre risco de desabamento.

Na tarde desta quinta-feira (19), o prefeito visitará o CCZ para averiguar a gravidade da situação.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco