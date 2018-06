Prefeitura de Americana inicia reformas em escolas

A Prefeitura de Americana inicia reformas gerais em duas escolas de educação infantil da Rede Municipal de Ensino nesta semana. Na Emei Indaiá, no bairro São Vito, a obra começa nesta quinta-feira (7), enquanto que na Emei Sabiá, no Santa Maria, os trabalhos têm início no dia 11 de junho. O investimento é de aproximadamente R$ 500 mil.

A obra da Emei Indaiá tem previsão para durar 90 dias. O prédio passará por troca do telhado; forro; calha; pintura geral; substituição da cobertura de toldo por telhas metálicas; construção de paredes; instalação de um banco de concreto no pátio; revisão da instalação elétrica; renovação da rampa para acessibilidade; substituição de forros e rebocos de tetos e paredes; eliminação das trincas nas paredes e construção de calçadas; a caixa d´água será substituída também. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

“Primeiro temos que ter o espaço limpo e organizado para melhorar a aprendizagem do aluno. Com a reforma, a unidade de ensino vai poder atender a população em um ambiente cômodo e seguro. É Uma obra bem ampla que irá proporcionar melhores condições para o ensino de qualidade”, disse a secretária de Educação de Americana, Juçara Novelli.

Segundo a coordenadora da Emei, Marisilda Pinto, a escola aguardava esta obra há oito anos. “A escola vai ficar alegre e vai voltar a ser bonita como era. As crianças terão mais prazer em aprender”, afirmou.

No período de reformas, as crianças da Emei Sabiá serão atendidas na Casa da Criança Baeti, no Parque das Nações, e as da Emei Indaiá irão para a Emei Paturi, na Vila Mariana.

Na Emei Sabiá será construída uma caixa d´água externa de cinco mil litros; pintura externa e interna da escola e revisão da parte elétrica; reforma do telhado e canalização de águas; a passagem da escola para o pátio será coberta; serão trocadas as portas e fechaduras; vai ser construído um abrigo para o gás e a parte hidráulica será revista, além da troca de lâmpadas, tomadas e pisos. A previsão de duração da obra é de 120 dias.

As obras da Emei Carandá estão em fase de licitação. Na escola, haverá ampliação da calçada da escola; construção de caneleta de água pluvial; substituição de forro e reboco das paredes e tetos; substituição dos vidros quebrados e pisos cerâmicos; eliminação de trincas de paredes; plantação de grama; pintura geral na parte externa e interna da Emei; construção de rampa de acesso para deficientes; substituição da rede de água pluvial; revisão da instalação elétrica; e troca de telhados e calhas. É estimado um investimento de 400 mil reais, valor que pode cair durante o processo licitatório.

O prefeito Omar Najar destacou o investimento para a melhor estruturação dos espaços de educação. “Mesmo com todas as limitações financeiras, desde o início da gestão trabalhamos para dar manutenção e realizar melhorias nas nossas escolas. Houve casos ainda mais preocupantes, como o da creche Tupã, no Vale das Nogueiras em que a obra estava abandonada e nós retomamos a obra e proporcionamos um espaço novo em folha para os alunos. Em outros casos, temos feito melhorias e consertos o tempo todo”, completou Omar.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.