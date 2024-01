Prefeitura de Americana inicia obras de pavimentação no Vale do Rio Branco

Trabalhos começaram nesta quarta-feira (17) - Foto: Ariel Ferreira/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), iniciou as obras de pavimentação de três vias do bairro Vale do Rio Branco, nesta quarta-feira (17).

Além da pavimentação, a Avenida Salvador Dextro e as ruas João Bella e Amadeu Bertie também receberão o serviço de regularização e compactação do solo, além de construção de guias e sarjetas.

Essas vias fazem parte de um programa de pavimentação que já atendeu as ruas Tuiuiu, Anu Branco e Perdizes, no Jardim dos Lírios; ruas Alexandre Giorgette, Francisco Facão e Quinto Ferramola, no Recanto Azul; e Rua Potengi, no São Roque.

“Estamos avançando de forma consistente com o recape pelas nossas ruas e avenidas, melhorando a qualidade do asfalto, sem esquecer que ainda há vias que precisam receber o pavimento. Obras como as iniciadas no Vale do Rio Branco fazem parte dessa proposta de melhoria constante na malha viária de Americana em diferentes frentes de trabalho”, diz o prefeito Chico Sardelli (PV).

O investimento é de R$ 2.827.271,75, por meio do programa Nossa Rua, do Governo de São Paulo. Trata-se de uma parceria entre o Estado e o município, intermediada pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

O governo estadual destinou R$ 1,25 milhão com a contrapartida da prefeitura no valor de R$ 1.577.271,75. A formalização documental foi feita pela Secretaria de Gestão de Convênios.