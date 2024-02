Prefeitura de Americana inicia nova aplicação de agente biológico contra carrapato-estrela

Controle é feito em áreas como Praia dos Namorados, Ribeirão Quilombo, Praia Azul, Lagoa do Piva e Lagoa do Berinjela

A Prefeitura de Americana iniciou nesta terça-feira (6) uma nova aplicação de um agente biológico para combater o carrapato-estrela. O controle foi iniciado em novembro de 2022 e é feito em áreas consideradas de risco no município, como Praia dos Namorados, Ribeirão Quilombo, Praia Azul, Lagoa do Piva e Lagoa do Berinjela.

Aplicação de agente biológico foi feita na Praia dos Namorados nesta terça-feira – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Esse agente é composto de um fungo que gruda no carrapato-estrela e se desenvolve até matar os filhotes ou deixar os adultos estéreis, evitando a reprodução. O serviço é realizado em duas etapas, sendo a primeira a colocação de uma armadilha com uma camada de nitrogênio para captura dos aracnídeos. Já na segunda há a pulverização dos fungos.

A aplicação e a análise dos resultados serão acompanhadas pelo Instituto Biológico da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, responsável pelos estudos envolvendo o agente, bem como por técnicos da Toyobo, empresa que tem se especializado na produção.

“É importante a gente separar agente biológico e inseticida. Inseticida geralmente se usa química e agride o meio ambiente. O agente biológico é natural e destrói o carrapato de fora para dentro, por meio do fungo. Estamos dando sequência a esse trabalho visando o Carnaval na Praia dos Namorados e na Praia Azul”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

Nesta terça, a região da Praia dos Namorados passou pela aplicação e a expectativa é que nesta quarta o trabalho seja realizado na Praia Azul. Os outros locais receberão o mesmo serviço até a semana que vem.