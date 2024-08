A área, na Rua Tom Jobim, contará com campo de futebol society, quadra de basquete 3x3, alambrados, arquibancada e iluminação de LED

A Prefeitura de Americana informou que tiveram início, na última quarta-feira (7), os trabalhos de instalação dos equipamentos da Areninha Esportiva do Jaguari. A área, localizada na Rua Tom Jobim, contará com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, alambrados, arquibancada e iluminação de LED.

A obra no Jaguari tem investimento total de R$ 360 mil do governo paulista – Foto: Secom/Divulgação

De acordo com a administração, a estrutura dos alambrados no entorno do campo já está avançada, assim como a implantação das lâmpadas de LED e da tabela de basquete.

Esta é a terceira e última etapa da obra. Na fase inicial, a prefeitura realizou a terraplanagem do espaço, enquanto na segunda o Governo do Estado de São Paulo ficou responsável pela construção da base de cimento. A etapa final, também executada pelo Estado, compreende a instalação dos equipamentos do espaço.

A obra tem investimento total de R$ 360 mil do governo paulista, intermediado pelo vereador Leco Soares (Podemos) junto à deputada federal Renata Abreu, do mesmo partido.