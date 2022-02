Prefeitura de Americana inicia abertura de trecho da Avenida do Compositor

Obra vai ter mais de 5.000 metros quadrados de extensão – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Começou nesta terça-feira (1º) as obras para abertura e pavimentação de um trecho da Avenida do Compositor, no bairro Residencial Jaguari, em Americana. São 5.600 metros quadrados de extensão.

De acordo com a prefeitura, a obra é de responsabilidade da Cel Engenharia e os recursos a serem investidos são provenientes de emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil intermediada pela deputada Marta Costa. O Executivo fará uma contrapartida de R$ 343 mil.

“Os trabalhos foram iniciados com a limpeza do local. Posteriormente, serão executados a regularização da área e a pavimentação”, explicou Adriano Alvarenga Camargo Neves, secretário de Obras e Serviços Urbanos do município, acrescentando que a via é importante para o tráfego de veículos e, com as melhorias, promoverá a mobilidade urbana na cidade.