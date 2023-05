Prefeitura de Americana informa a primeira morte por dengue no ano

Vítima é uma mulher de 24 anos, moradora do bairro Jaguari, que faleceu no dia 16 de abril; município tem 307 casos confirmados no ano

Uma jovem de 24 anos morreu vítima de dengue em Americana. É o primeiro óbito provocado pela doença neste ano. Moradora do bairro Jaguari, a mulher faleceu em 16 de abril, um dia depois de ser internada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Em comunicado enviado à imprensa no começo da noite desta sexta-feira, a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou que a jovem começou a apresentar os sintomas em 10 de abril, com quadro de febre, dor muscular, náusea e vômito. Deu entrada no hospital cinco dias depois, mas não resistiu.

Paciente estava internada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

De acordo com a vigilância, o município foi notificado sobre a confirmação do caso nesta quinta-feira. O exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz foi o PCR, que detectou o sorotipo DENV1.

O órgão informou ainda que o resultado do exame de outro paciente, que também teve a morte suspeita pela doença, testou negativo. Portanto, não há mais nenhum outro caso de óbito suspeito em andamento.

Entre janeiro e maio deste ano, o município somou 307 confirmações de dengue. Em todo o ano passado, foram 4.304 casos e oito mortes. Entre os fatores que podem explicar o número baixo de ocorrências da doença, em 2023, estão a circulação de um mesmo sorotipo, que já infectou um grande número de pessoas em anos anteriores; e condições climáticas, como o excesso de chuvas durante os meses de janeiro e fevereiro, o que reduz a reprodução do mosquito Aedes aegypti.

As ações de combate à doença realizadas pelo PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) compreendem visitas de casa em casa e vistorias em comércios, terrenos baldios, praças públicas e canteiros centrais das vias públicas.

DOENÇA

A dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectado. Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém as pessoas mais velhas e aquelas que possuem doenças crônicas como diabetes e hipertensão arterial, têm maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte.