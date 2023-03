Prefeitura de Americana inaugura UPA São José no próximo sábado

Imóvel passou por reforma, com investimento de R$ 1,5 milhão - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Prefeitura de Americana inaugura no próximo sábado, às 10h, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro São José, na Avenida Cillos. Com a reabertura, os moradores da região da Cidade Jardim contarão novamente com atendimento médico de urgência e emergência 24 horas por dia, sete dias por semana.

No sábado, haverá apenas a cerimônia de inauguração. O prédio, que não funciona como UPA desde 2017, começa a atender a população no domingo, às 7h. O imóvel passou por uma reforma completa, com investimento de R$ 1,5 milhão.

A obra incluiu nova pintura, revisão total do telhado e sistemas de calha, substituição de portas e pisos, revisão da rede hidráulica, serviços de marcenaria e serralheria, substituição de esquadrilhas e revestimentos, instalação de ar-condicionado, colocação de alambrados, comunicação visual, reestruturação elétrica e da rede de gases, entre outras melhorias.

“Nosso compromisso com a população está sendo cumprido, que é dar prioridade à Saúde. Estou muito feliz, pois essa UPA 24 horas vai desafogar o atendimento do HM (Hospital Municipal), melhorando o atendimento para os moradores de toda a cidade e não apenas desta região”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A assistência prestada pela UPA São José será operacionalizada pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) contratada pela Prefeitura. A entidade também é responsável pela gestão do HM Dr. Waldemar Tebaldi e da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).

“Além de beneficiar a população com mais uma porta de acesso no atendimento de urgência e emergência, a UPA São José também vai contribuir para a redução da demanda no Hospital Municipal, e isso é um avanço significativo para a Saúde de Americana”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A previsão é que a UPA São José realize, em média, 200 atendimentos por dia, com equipe formada por clínico geral, emergencista, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, equipe administrativa e técnicos de radiologia. O local vai contar com raio X e eletrocardiograma, além de exames laboratoriais.