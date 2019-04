Prefeitura de Americana inaugura UBS Dona Rosa

O prefeito de Americana, Omar Najar, e o secretário municipal de Saúde, Gleberson Miano, inauguraram nesta segunda-feira (15) a UBS (Unidade Básica de Saúde) Dona Rosa – “Dr. Silvério Otaviano de Souza”, na região do Jardim da Paz. A unidade abrigará a estrutura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Mário Covas, que atende a população dos bairros Mário Covas, Jardim das Orquídeas e Jardim da Balsa.

A estrutura de atendimento será composta por um clínico da família, uma pediatra, uma hebiatra e uma dentista, além de agentes de saúde e demais profissionais. Além dos atendimentos que já ocorrem pela ESF, a unidade também disponibiliza vacinas para toda a população, independentemente da localidade de residência. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“É muito satisfatório participar desta inauguração, pois sei do esforço de todos para recuperarmos a saúde da cidade e estar aqui hoje é uma vitória. Eu sei que a saúde ainda não está no seu ideal, mas é nossa prioridade”, disse o prefeito Omar Najar.

O secretário destacou a dedicação dos profissionais da Saúde para a reabertura da unidade. “Temos de destacar o trabalho de todos da unidade para fazer com que esse prédio fosse preparado para o dia de hoje”, disse Gleberson Miano.

A obra fazia parte de um antigo projeto de UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) que foi readequado ao modelo de atendimento básico, visto que o município não dispõe de recursos financeiros e humanos suficientes para manter uma UPA nos moldes exigidos pelo Governo Federal. A construção foi possível graças à contrapartida com a incorporadora Jardim Pacaembu SPE, que custeou a obra, em uma estimativa de R$ 600 mil. A unidade já está em funcionamento a partir desta segunda-feira.

Além do prefeito e do secretário, participaram da solenidade de inauguração o ex-deputado Chico Sardelli, o secretário municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, o superintendente do Hospital Municipal, José Carlos Marzochi, a coordenadora da Unidade de Atenção Básica, Leda Maria Ribeiro e vereadores, além de familiares do homenageado, Dr. Silvério Otaviano de Souza, como a esposa Marilda Árabe de Souza e os filhos Sergio Árabe de Souza e Marcelo Árabe de Souza, entre outros.

Homenageado

Dr. Silvério Otaviano de Souza nasceu em 10 de março de 1939, na cidade de Luz, Minas Gerais, mas foi criado em Uberaba. Veio para Americana em 1966 e casou-se com Marilda Árabe de Souza em 1968. Com ela, teve os filhos Sergio e Marcelo e a neta Sophia.

Atuou 49 anos como médico, cirurgião do aparelho digestivo e clínico do parelho digestivo, em diversos hospitais de Americana e região. Ele faleceu em 2014, aos 75 anos.

Aprovação de projetos

Ainda nesta segunda, o prefeito inaugurou a nova sala da Unidade de Aprovação de Projetos (UAP), na companhia do secretário de Planejamento, Angelo Marton, e de empresários. O espaço fica no próprio Paço Municipal e, com ele, a administração reestrutura o sistema de aprovação de projetos e habite-se, agilizando os serviços e oferecendo melhores condições de trabalho aos funcionários e atendimento à população.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.