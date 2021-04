Prefeitura de Americana imuniza 2,4 mil pessoas contra a gripe

Americana já imunizou 2.486 moradores contra gripe desde o início da campanha, na segunda-feira (12). Desse total, 1.339 eram crianças, 963 eram profissionais de saúde, 161 eram gestantes e 23 eram puérperas.

A vacinação segue em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Não é necessário agendamento.

Os grupos contemplados nessa primeira fase são crianças com idade de seis meses até seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, independente do período gestacional, puérperas (até 45 dias de pós-parto) e profissionais de saúde.

Para receber a vacina é preciso a apresentação de um comprovante de endereço. Já em relação às crianças, além do comprovante de residência, também é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação.

Tanto as gestantes como as puérperas devem levar também o cartão de pré-natal como comprovante, enquanto os profissionais de saúde devem apresentar um holerite ou carteira de trabalho, comprovando que estão em atividade no município.

A campanha contra gripe ocorre simultânea à vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19). Nos sete postos de saúde que estão aplicando as doses contra Covid-19, a Secretaria de Saúde dividiu os locais de aplicação.