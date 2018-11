Prefeitura vai implantar 3ª faixa no Viaduto Centenário

Teve início a demarcação do solo para instalação da terceira faixa no Viaduto Centenário, em Americana. O subsecretário de trânsito do município, Eraldo Camargo, afirmou que a demarcação dos pontilhados está programada para esta sexta-feira (2).

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Atualmente, o dispositivo conta com duas faixas – uma no sentido Centro e outra no sentido Rodovia Anhanguera. Com a mudança, sugerida pela empresa Tranzum, contratada para estudar o trânsito da cidade, serão duas faixas com sentido Centro, e uma terceira seguirá para a Rodovia Anhanguera.

Em agosto, a prefeitura havia desistido da mudança sugerida pela Tranzum, mas nesta quarta-feira (31) o assunto voltou a ser discutido após o diretor da empresa, Alexandre Zum, apontar que a implantação da terceira faixa é necessária para desafogar o trânsito na Avenida Saudade. A prefeitura havia dito que ainda não se decidira se acataria a sugestão, mas nesta quinta-feira confirmou que a obra será realizada.