Prefeitura de Americana firma contrato de R$ 1,1 milhão com Apae

Acordo tem a duração de um ano com possibilidade de prorrogação e vai beneficiar 200 estudantes atendidos pela associação

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou nesta sexta-feira contrato com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana para a prestação de serviços de atendimento especializado junto à Secretaria de Educação do município. O acordo tem duração de um ano com possibilidade de prorrogação. O valor estimado é de R$ 1,1 milhão. Cerca de 200 estudantes serão beneficiados pela parceria.

Pelo contrato, a Apae prestará serviços de atendimentos clínicos (neurologia, psiquiatria, clínica geral e pediatria), terapêuticos especializados (fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, psicologia, assistência social) e avaliação multidisciplinar (assistência social, psicologia, psicopedagogia, neurologia), além de atendimentos complementares e essenciais às atividades pedagógicas para a inclusão dos alunos com deficiência nas unidades de ensino da rede municipal.

Em abril deste ano, a Apae fez um apelo para que a prefeitura ajudasse a entidade com recursos. A associação disse que passava por dificuldade financeira crítica por conta da queda nos repasses de verbas desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o que poderia, inclusive, acarretar na possibilidade do fechamento da entidade.

A instituição tem 1.100 alunos e 122 colaboradores. Do total de funcionários, apenas 41 são cobertos por convênios, o que garante o recebimento integral dos salários. Os 81 restantes são mantidos exclusivamente pela instituição. A folha de pagamento é de R$ 310 mil.